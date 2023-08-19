Osman Çetintaş Plaj Voleybolunda Anılıyor

Bedi’s Amatör Plaj Voleybol Turnuvası ikinci ayağı başladı. Boğaz Endüstri Madencilik (BEM) ana sponsorluğunda Süleyman Rebge’nin organize ettiği 7. Bedi’s “2. Osman Çetintaş” Plaj Voleybol Anı Turnuvası 19-20 Ağustos tarihlerinde Bedi’s Plajında Hüseyin Kıral'ın sunumuyla yapılıyor. 7. Bedi’s Plaj Voleybol turnuvasında çok sevilen “Osman Çetintaş” için sporcular mücadele ediyor.

BEM Ana Sponsor

7. Bedi’s “2. Osman Çetintaş” Plaj Voleybol anı turnuvası yoğun bir katılımla başlarken, tüm organizasyonlarda olduğu gibi Boğaz Endüstri Madencilik (BEM) LTD ana sponsor olarak katkı koymaya devam ediyor. Tüm turnuvalarda olduğu gibi bu turnuvaya emek veren Voleybol Federasyonu hakemlerinden Sedat Kılıç ekibiyle birlikte destek veriyor.

Grup Maçlarıyla Başladı

Bedi’s Plajında gerçekleştirilen “2. Osman Çetintaş” Amatör Plaj Voleybol turnuvası 2 kategoride oynanıyor. 4 sporcudan oluşan takımlarda erkekler kategorisi lisanslı oyunculardan oluşurken, kızlarda ise lisanslı veya 18 yaş altı lisanslı oyuncuların mücadele ettiği turnuva grup maçlarıyle başlarken takımlar üst tura çıkabilmek için mücadele ediyor.

“2. Osman Çetintaş” Amatör Plaj Voleybol turnuvasına katılımın yoğun olduğu ve yaklaşık 130 sporcunun katılımıyle kızgın kum üzerinde şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Finaller

ilk gün grup maçlarıyla başlayan turnuvada ikinci ve son gün (20 Ağustos Pazar) çeyrek final, yarı final ve final maçları oynanarak turnuva tamamlanacak.