Oto Elektrikçiler Birliği: “Kıbrıs Türk varlığının ve egemenliğinin simgesi olan KKTC sonsuza kadar yaşayacak”

Kıbrıs Türk Oto Elektrikçiler Birliği (KTOEB), Kıbrıs Türk varlığının ve egemenliğinin simgesi olan KKTC’nin sonsuza kadar yaşayacağını belirtti.

Birlik Başkanı Abdo Okur, KKTC’nin 41’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesini taçlandırıp, varlığını tüm dünyaya haykırdığı Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Kıbrıs Türk halkının yıllarca süren bağımsızlık mücadelesi sonucunda, büyük bedeller ödeyerek, hür iradesiyle kurduğu KKTC’nin 41’inci kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını ifade eden Okur, “KKTC’nin varlığı, birlik ve beraberliğimiz, Anavatan Türkiye ile kardeşçe ilişkilerimiz bizim en büyük gücümüzdür” dedi.

Anavatan Türkiye’nin gücü ve desteğiyle Kıbrıs Türk halkının daima güvence altında olacağını, Kıbrıs Türk varlığının ve egemenliğinin simgesi olan KKTC’nin sonsuza kadar yaşayacağını vurgulayan Okur, KKTC’nin 41’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Okur, devleti kurma yolunda rehber olan, hizmet veren herkesi, başta şehitler olmak üzere özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı andı.