Oturuma 15 dakika ara verildi

ads ads ads ads
24/08/2022

ads
ads
Oturuma 15 dakika ara verildi

"Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı" gündemiyle olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulu'na 15 dakika ara  verildi. 

Genel Kurul’da ikinci kez söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman , "Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı"nın mevcut haliyle Meclis Genel Kurulu’nda düzeltilebilir olmadığına vurgu yaparak, iktidarı oturuma ara verip konuyu yeniden değerlendirmeye ve tüzüğü yeniden komiteye göndermeye çağırdı.

Meclis Genel Kurulu’nda yapılacak birkaç düzetmeyle tasarının düzgün olamayacağını yineleyen Erhürman, bu şekilde uygulanamaz bir metin çıkacağını ve belediyeler nezdinde belediye çalışanlarının ve belde halklarının kaosa gireceğini kaydetti.

“İktidar sorumluluğu taşıyorsanız kürsüye çıkıp kaos olmayacağını söylerseniz” diyen Erhürman, bahse konu tasarının 6. Maddesine göre ilçe belediyelerinin de kapatılıp yeniden tüzel kişilikle açılacağını ve kamu tüzel kişiliği kalkmış belediyelerin bir şey devredemeyeceğini söyledi.

İktidarı sağduyuya ve inatlaşmamaya davet eden Erhürman, ana muhalefet olarak şu ana kadar siyasi bir tavır takınmadıklarını, sadece tasarının komitede “aklı selimle” değerlendirilmesini sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

“Sağduyu gösterip oturuma ara verip bunu yeniden değerlendirecek misiniz?” diye soran Erhürman, sorusunun yanıtını kürsüde durarak bekledi. Bunun üzerine 15 dakika ara verilmesi hususunda mutabakat sağlandı.

24/08/2022 15:43
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: erhürman, meclis
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.