Özçınar, yeni yasayı beğenmedi

Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Belediyeler (Değişiklik) Yasası’nda belediye başkanları için getirilmeye çalışılan “görevden alma” maddesine karşı olduklarını söyledi.

Özçınar, “kötü yönetim halinde görevden alma” gibi bir maddenin siyasiler tarafından istismar edilebileceğini ve merkezi hükümetteki siyasilere kendi partisinden olmayan bir belediye başkanını bazı mazeretle görevden alma yolunu açacağını kaydetti.

Mahmut Özçınar, Haber Kıbrıs’ta Ali Baturay’ın “Markaj” programına katılarak, belediyelerin sorunları ve değiştirilmek istenen Belediyeler Yasası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Yasaya itiraz ettik aynısı gibi geri geldi”

Özçınar, Belediyeler Yasası’ndaki bazı maddelere itirazda bulundukları halde, yasanın hiçbir değişiklik olmadan önlerine geldiğini belirterek, yasada seçilmiş belediye başkanının görevden alınabilmesi için yasaya madde konulduğunu, buna karşı olduklarını söyledi.

Yasaya böyle bir madde gerekmediğini, mevcut yasalar uygulanırsa, yolsuzluk yapan ya da belediyeyi zarara uğratan belediye başkanının cezalandırılabileceğini ifade eden Öçınar, esas meselenin yasaları uygulayabilmek olduğunu vurguladı.

Ülkemizde yasaların uygulanmadığını, yapılan yolsuzluklar ya da usulsüzlüklere zamanında müdahale edilemediğini, yeterli ve erken denetim yapılmadığını belirten Mahmut Özçınar, yasaya “görevden alma” maddesi konulmak istenmesini eleştirdi.

“Merkezi hükümetler, seçilmiş başkanı görevden almamalı”

Yasaya konulacak “görevden alma” maddesini siyasilerin istismar edeceğini ifade eden Özçınar, merkezi hükümetteki yetkililerin kendi partisinden olmayan başkanı mazeretlerle görevden alabileceğini, bunun çok tehlikeli bir madde olduğunu söyledi.

Halk tarafından seçilen bir başkanın, birtakım gerekçelerle görevden alınmasının doğru olmadığını vurgulayan Özçınar, katıldıkları uluslararası toplantılarda da en fazla bu konu üzerinde durulduğunu, seçilmiş belediye başkanlarının merkezi hükümet tarafından görevden alınmasının doğru bulunmadığını anlattı.

19/02/2020 16:28