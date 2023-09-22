Özdenefe, Adıyaman’da incelemelerde bulundu

KKTC vatandaşlarının hayatını kaybettiği deprem bölgelerinde temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Hatay’ın ardından Adıyaman’da incelemelerde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili, Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ile birlikte yapılan ziyaretlere Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere de eşik etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Adıyaman’a gelişinde Şampiyon Melekler Takımı'nın hayatını kaybettiği İsias Otel'in bulunduğu alana karanfil bırakan Özdenefe basına açıklamalarda bulundu.

Depremden sonra ikinci kez Adıyaman’da bulunduğunu anımsatan Özdenefe, depremde hayatını kaybeden KKTC vatandaşları ve tüm insanlar için başsağlığı ve yakınlarına sabırlar diledi.

Özdenefe, “Yaraların en kısa zamanda sarılabilmesi ve insanların günlük yaşam mücadelesine en kısa zamanda dönebilmesi en büyük arzumdur” diyerek hayatın normale dönmesi için uğraş veren bütün makam ve çevrelere başarılar diledi.

Depremden çok kısa bir süre sonra KKTC olarak Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşla birlikte Adıyaman başta olmak üzere kurtarma çalışmalarına katkıda bulunduklarını anımsatan Özdenefe, KKTC’ndeki her bir yurttaşın yaraların sarılması için elinden gelen katkıyı yaptığını dile getirdi.

Kıbrıslı Türklerin yaraların sarılması adına elinden gelen her tür katkıyı yapmaya hazır olduğunu hatırlatan Özdenefe, kayıpların geri gelemeyeceğini ancak adaletin tecelli etmesi, felakete neden olan kişi ve kurumların adaletle yüzleşmesi ve adaletin emrettiği cezaları almalarının vicdanların rahatlaması adına son derece önemli olduğunu belirtti.

Bunun aynı zamanda benzer acıların yaşanmaması için önemli bir adım olacağına inandıklarını kaydeden Özdenefe, bu çerçevede bugüne kadar birçok girişim ve temas yaptıklarına değindi.

Adıyaman ilinde bazı ziyaretler de yapan Özdenefe, Adıyaman Valiliği, Adıyaman Barosu ve Cumhuriyet Başsavcılığında görüşmeler yaptı.

Bu ziyaretlerde yaşanan sürecin KKTC Meclis’indeki tüm partilerin ve vekillerin meselesi olduğunu ifade eden Özdenefe, bölgede Ağır Ceza Mahkeme sayısının arttırıldığı ve 5 savcıdan oluşan heyetin özel olarak depremle ilgili görevlendirildiği, aynı zamanda tazminat davalarının görüşüleceği Asliye Hukuk Mahkemesi sayısının da arttırıldığı bilgisini aldıklarını kaydetti.

Özdenefe, yaptığı temaslarda, İstanbul Teknik Üniversitesi raporundan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden de rapor beklendiğine işaret ederek, o raporun da gelmesiyle birlikte iddianamelerin hazırlanacağı yönünde bilgi aldığını dile getirdi.

Meclis Başkan Yardımcısı Özdenefe, Adıyaman’da ayrıca depremden etkilenen Gölbaşı Belediyesi, Tabip Odası ve konteyner kenti ziyaret etti.