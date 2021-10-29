Özdinç Akdel yazdı: Pandemi Dönende Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Krizler Fırsata Dönüştürülebildi Mi?

Covit-19 ilk defa 2019 sonlarında Çin’de ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020’de pandemi ilan edilmesi ile birlikte tüm Dünya neyle karşı karşıya olduğunu bilmediği bir virüsle mücadele etmeye başladı. İnsanların ülkeler hatta kıtalar arasında hızla dolaşım sağlıyor olması virüsün hızla tüm dünyaya yayılmasına neden oldu. Bu süreçte insanlar vakitlerinin çoğunu evde geçirmek ve evden çalışmak zorunda kaldı. Bazı dönemlerde hayat durma noktasına geldi.

İnsanların eve kapanıp hayatın durduğu dönemlerde insanları birbirlerine bağlayan internet oldu. Neredeyse tüm dünya birbirleriyle iletişi internet üzerinden sağladı. Ve kontrollü normalleşmeye geçildiği bu günlerde de insanlar karantina günlerinde kazandıkları alışkanlıklara devam etmeye başladı. İşletmeler uzaktan çalışma sistemini sevdi ve evden çalışma birçok işletme için kalıcı hale geldi. On-line alışveriş yapan kişi sayısı fazlalaştı, hatta özellikle 65 yaş üzeri için internetten sipariş verme dönemi başladı. Pandemi döneminde ençok on-line satış siteleri ve on-line satış uygulamalarının yıldızı parladı. Hatta birçok site ve uygulama kendi servis ağını kurdu. Bu ticareti canlı tuttu ve birçok kişiye istihdam alanı da sağladı. Dünya da bunlar yaşanırken Kuzey Kıbrıs’ta neler oldu?

Pandemi döneminde oluşan ihtiyaçlar on-line satış siteleri ve uygulamaları tarafından karşılandı mı? Bu dönemde esen bu rüzgâr iyi değerlendirildi mi? Yurt dışında yaşayan ve uzun süre ülkelerine gelemeyen Kıbrıslıların hasretini çektiği ürünler internet üzerinden kendilerine ulaştırılabildi mi? Bu dönemde üretici firmalar kendi e-dükkanlarını açabildiler mi? Pandemi ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak fırsata çevrilebildi mi? Bunlar kaçan fırsatları görmemiz ve daha fazla zaman kaybetmememiz için kendimize sormamız gereken sorular.

Çünkü Pandemiden sonra artık iş ve ticaret dünyası eski ezberlerini bozmak zorunda. Tüketici alışkanlıkları değişti ve pazarlar internetin ulaştığı her yeri kapsar duruma geldi. Bu noktada üreticilerin gerek kendi şahsi sitelerinden gerekse on-line satış uygulamalarında açacakları mağazaları ile pazarlarını genişletmeleri kaçınılmazdır. Artık her tüketici bilgisayarını ve internetini telefonunda taşımaktadır. Bu nedenle üretim kadar tüketicilere telefon uygulamaları ile ulaşmak artık önemlidir. Teknolojik altyapı, tedarik ve servis ağını kurmuş olan girişimciler ülke ekonomisine ve istihdama önemli katkı sağlayacaktır. Artık gençlerin keşfederek bakması ve toplumda ortaya çıkan tüketici ihtiyaçlarını anında fark etmesi, ihtiyacı karşılayacak olan uygulamaları hayata geçirilmesi kaçınılmazdır. Dünyada da yıldızı parlayan Getir, hepsiburada gibi uygulamalara ülkemizin de ihtiyacı vardır. Ayrıca Türkiye’de oldukça sık kullanılan bu tür birçok e-ticaret uygulamaları ile KKTC’li işletmeler işbirliği içerisine girmek için çalışmalar yapmalıdır. E-ticaret dünyasında yakalanan bu rüzgar iyi değerlendirilmelidir.

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29/10/2021 12:31