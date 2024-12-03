Özerdağ: Mahkemeler engelli vatandaşlar için de erişilebilir olacak

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, “engelsiz bir mahkeme” yaratma vizyonu ile hareket ettiklerini ve Yüksek Mahkeme ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi ve Girne Kaza Mahkemesi’ne hizmet verecek asansörlerin en geç gelecek yılın Şubat ayında hizmete gireceğini belirtti.

Özerdağ, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yayınladığı açıklamada, engelli bireylerin önündeki engelleri kaldırmanın öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

Bu yönde somut adımlar attıklarını kaydeden Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, mahkemelerin engelli vatandaşlar için de erişilebilir olabilmesi için harekete geçtiklerini anlattı.

Özerdağ, Yüksek Mahkeme ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne hizmet verecek bir asansör ve Girne Kaza Mahkemesi’ne hizmet verecek bir asansör için anlaşma yapıldığını açıkladı. Özerdağ, asansörlerin en geç Şubat 2025 ayı sonuna kadar halkın hizmetinde olmasının planlandığını vurguladı.

Özerdağ, tüm hizmet ve hakların engelli bireyler için daha erişilebilir olması için çalışmaya devam edeceklerini de vurguladı.