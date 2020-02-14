Özersay, Gazimağusa’da vatandaşın sorunlarını dinledi

Kudret Özersay, Gazimağusa’da perşembe pazarını ziyaret etti. 

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14/02/2020

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Özersay, Gazimağusa’da vatandaşın sorunlarını dinledi

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Gazimağusa’da perşembe pazarını ziyaret etti. 
Ofisinden verilen bilgiye göre, Özersay, vatandaşların sorunlarını dinledi. 
Mağusa Polis Emeklileri Derneği lokalini de ziyaret eden Kudret Özersay, proaktif dış politika vizyonu ile Kıbrıs sorununun alternatif çözüm yöntemlerini anlattı. 
“BU SEÇİM PARTİLER ÜSTÜDÜR, HALKIN GÜCÜYLE BAŞARACAĞIZ”
Özersay ayrıca Kapalı Maraş’ın açılmasının önce Mağusa’nın sonra da tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomisine ne gibi katkıları olabileceği hakkında bilgi verdi. 
Maraş açılımının yeni iş alanları açacağını da belirten Özersay, bu seçimin partiler üstü olduğunu herkesin akılda tutması gerektiğini vurguladı. 
Seçimi kazanacağı inancını ifade eden Özersay, “Kıbrıs Türk halkının doğru kararı vereceğine inanıyorum. Halkın gücüyle başaracağız” dedi.

14/02/2020 15:31
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TAGS: Özersay, seçim, halk, haberkıbrıs, kudret özersay, Gazimağusa’da, vatandaşın, sorunlarını, dinledi
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