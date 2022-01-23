Özersay oyunu kullandı

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23/01/2022

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Özersay oyunu kullandı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Girne'de Beylerbeyi Anaokulu'nda 75 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay oyunu eşi Aliye Ummanel ile birlikte Beylerbeyi Anaokulu 75 numaralı sandıkta kullandı. 

Özersay oy verme işlemini gerçekleştirdikten sonra yaptığı açıklamada, seçimin ülkeye hayırlı olmasını dileyerek " Bu kasvetli ve zor günler geçecek. Geçmesi için iradeye sahip çıkılsın. Bu zor günlerin geçmesi için irademizi sandığa yansıtalım ki halk kazansın. Diğer seçimlere göre katılımın az olacağını düşünmüyorum" dedi. 

23/01/2022 10:46
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TAGS: Kudret Özersay,
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