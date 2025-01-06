Özersay: Seyrüsefer zammı yasaya ve anayasaya aykırıdır

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06/01/2025

Özersay: Seyrüsefer zammı yasaya ve anayasaya aykırıdır

 

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, seyir süfer harçlarına yapılan %167 oranındaki zammı eleştirerek, bu zammın yasaya ve anayasaya aykırı olduğunu belirtti. Özersay, Bakanlar Kurulu'nun, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası’na göre, yalnızca yıllık enflasyon oranının üzerinde artış yapamayacağını ve bu artışın yasal çerçeveyi aştığını vurguladı.

Özersay açıklamalarında, “Anayasamıza göre bu harç artışları yalnızca yasa ile yapılabilir ya da Bakanlar Kurulu kararıyla artırılabilir, ancak yasanın belirttiği üst sınırları aşamazlar” diyerek, zammın hukuka aykırı olduğunu ifade etti. Ayrıca, Özersay, kamu görevlilerine de çağrıda bulunarak, bu tür yasa dışı emirlerin bildirilmesi gerektiğini söyledi.

Özersay'ın açıklaması şöyle:

SEYRÜSEFER ZAMMI YASAYA DA ANAYASAYA DA AYKIRIDIR

Seyrüsefer harçlarına Bakanlar Kurulu kararıyla %167 civarında bir zam yaptılar. Basit şekilde özetlemek gerekirse:

1) Motorlu Araçlar ve Yol Trafik yasasına göre Bakanlar Kurulu bu harçları her yıl DPÖ tarafından saptanan YILLIK ENFLASYON ORANININ ÜZERİNDE OLMAMAK KAYDIYLA artırabilir. Bu artış yıllık enflasyon oranının çok üzerindedir ve YASAYA AYKIRIDIR!

2) Anayasamıza göre normalde bu harç artışları normalde yasa ile yapılır ama istisnai olarak Bakanlar Kurulu kararıyla da artırabilir ANCAK YASANIN BELİRTTİĞİ YUKARI VE AŞAĞI SINIRLAR İÇİNDE KALMAK KOŞULUYLA! Yani Anayasa da, Bakanlar Kurulu kararıyla harç zammı yaparken yasada belirtilen ÜST SINIRI GEÇEMEYECEKLERİNİ, net şekilde ortaya koymaktadır.

3) DPÖ’nün açıkladığı yıllık enflasyonun ÇOK ÜZERİNDE YASAYYA VE ANAYASAYA AYKIRI bir seyrüsefer zammı ile karşı karşıyayız. Bunu yapmaya hakları yoktur.

4) GÖREVLİ MEMURLARA ÇAĞRI: Anayasamız kamu görevlilerinin HUKUK DIŞI bir emir söz konusu olduğunda BU HUKUKA AYKIRILIĞI kendi üstlerine, emir verenlere BİLDİRMELİ ve emir yazılı talep etmelidir der. Buradan kamu görevlilerine çağrı yapıyorum, seyrüsefer tahsilatı yapmak yerine üstlerinize BUNUN YASAYA VE ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞUNU bildirin, tahsil etmeniz için ısrar ederlerse de TALİMATI YAZILI VERMELERİNİ İSTEYİN, aksi halde emir yerine getiren olarak mali sorumluluğunuz doğacaktır!

5) VATANDAŞA ÇAĞRI: Seyrüsefer ödemesi Ocak ayı olan ve bu yasa dışı zamlı ödemeyi yapan vatandaşlar konuyu mahkemeye taşımaları çağrısı yapıyoruz. Biz de kendi ödeme tarihimize bağlı olarak konuyu MAHKEMEYE TAŞIYACAĞIZ.

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TAGS: kudret özersay, haber, kıbrıs
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