Özgün Atakan anısına U-11 turnuvası tamamlandı
Derviş Atakan’ın oğlu merhum Özgün Atakan anısına düzenlenen U 11 turnuvası dün Çetinkaya Mustafa Defteralı tesislerinde oynandı
18/07/2022
Eski hakem ve MHK asbaşkanı Derviş Atakan’ın oğlu merhum Özgün Atakan anısına düzenlenen U 11 turnuvası dün Çetinkaya Mustafa Defteralı tesislerinde oynandı, 4 takımın katıldığı turnuvada oyanan maçlar neticesinde
1. Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi
2. Miracle Değirmenlik İrfan Erbay akademi
3. Yonpaş Dumlupınar futbol Akademisi
4. 1461 İskele Trabzon Akademi
Turnuva sonunda Özgün Atakan ailesi tarafından katılan akademilere ödülleri verildi