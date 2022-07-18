Özgün Atakan anısına U-11 turnuvası tamamlandı

Derviş Atakan’ın oğlu merhum Özgün Atakan anısına düzenlenen U 11 turnuvası dün Çetinkaya Mustafa Defteralı tesislerinde oynandı

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18/07/2022

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Özgün Atakan anısına U-11 turnuvası tamamlandı

Eski hakem ve MHK asbaşkanı Derviş Atakan’ın oğlu merhum Özgün Atakan anısına düzenlenen U 11 turnuvası dün Çetinkaya Mustafa Defteralı tesislerinde oynandı,  4 takımın katıldığı turnuvada oyanan maçlar neticesinde 
1. Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi 
2. Miracle Değirmenlik İrfan Erbay akademi 
3. Yonpaş Dumlupınar futbol Akademisi 
4.  1461 İskele Trabzon Akademi 
 Turnuva sonunda Özgün Atakan ailesi tarafından katılan akademilere ödülleri verildi

18/07/2022 09:21
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TAGS: Özgün Atakan, anma, U-11, turnuva
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