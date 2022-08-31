Özkunt: İstifama neden olan ilkesel görüş ayrılıkları giderildi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, “genel sekreterlik” ve “MYK üyeliğiyle” ilgili istifasını geri aldı. Özkunt, dün akşam yapılan parti meclisi toplantısında “istifasına neden olan ilkesel görüş ayrılıklarının giderilmesi ile parti yararını da gözeterek istifasını geri aldığını” açıkladı.

Nevzat Özkunt, yaptığı açıklamada şu görüşleri ortaya koydu: “Toplumcu Demokrasi Partisi’nin dün akşam gerçekleştirilen parti meclisi toplantısında geçtiğimiz günlerde parti genel sekreterliğinden istifama neden olan ilkesel görüş ayrılıklarının giderilmesi ile parti yararını da gözeterek istifamı geri almış bulunuyorum. Partim ve ülkem için toplumumuz içinde yer alarak elimden geldiğince hizmet vermeye çalışacağım. İnsanlarımızın beklentisi olan solda bütünleşme ve işbirliği çabalarını artırarak ve özellikle yerel seçimlere yönelik çalışmalarımızın yoğunlaştığı bugünlerde ‘Bir şey olmak için değil, ülkem için ne yapabilirim’ ilkesi ile hareket eden tüm yoldaşlarımızla mücadeleye devam… Sevgi ve dayanışma ile kalın.”

Nevzat Özkunt, iki gün önce, solun birleşmesi sürecinde “eski kişisel çatışmalara ve egosal savaşlara zemin hazırlayacak” bir süreç yaşanması ve “TDP'yi ele geçirmeye dönük oyunlar” gözlemlemesi nedeniyle istifa ettiğini açıklamıştı.

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31/08/2022 11:41