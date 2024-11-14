Öztürkler, KKTC’nin 41. kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, “Devletimiz bize, şehitlerimizin emanetidir. Bu emaneti vatan bilip, kendi bayrağımızın gölgesi altında özgür, bağımsız yaşayarak yürüyoruz.” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC’nin 41. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Öztürkler, bugün kendilerine düşen görevin, geçmişte yaşanan zor günleri unutmadan, büyük fedakârlıklarla kurulan cumhuriyeti sonsuza dek yaşatmak, ay yıldızlı bayrakları bu topraklarda özgürce ve gururla dalgalandırmaya devam ettirmek olduğunu vurguladı.

Mesajında “Cumhuriyetimizin 41. kuruluş yıl dönümünün coşku ve mutluluğunu yaşıyoruz.” ifadelerine yer veren Öztürkler, şöyle devam etti:

“Halkımız, geride bıraktığı zor ve karanlık yılların ardından sürdürdüğü varoluş mücadelesini 15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan ederek taçlandırmıştır.

Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin bu toprakların vatan olması adına verdiği mücadele yerini bir devlete bırakmıştır. Devletimiz bize, şehitlerimizin emanetidir.

Bu emaneti vatan bilip, kendi bayrağımızın gölgesi altında özgür, bağımsız yaşayarak yürüyoruz. Yürüdüğümüz bu kutlu yolda, Anavatanımızın desteği ve fiili garantörlüğü en büyük güvencemizdir.”

Öztürkler mesajında, "Kıbrıs Türk toplumun özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş başta olmak üzere, canları ve kanları ile mücadeleye destek veren tüm şehitleri rahmetle yad ediyor, gazileri minnet ve şükranla selamlıyorum." dedi.