Öztürkler: "Türkiye ile KKTC'nin sarsılmaz ve koparılamaz bağları var''

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, TC Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde, Meclis Başkanı Öztürkler’e Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe; TC Gençlik ve Spor Bakanı Bak’a da TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri eşlik etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler kabulde yaptığı konuşmada, ana vatandan bakanların ve yöneticilerin KKTC ziyaretlerinden, güç aldıklarını belirtti. “Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sarsılmaz ve koparılamaz bağları vardır.” ifadelerini kullanan Öztürkler, heyetin, özellikle tesisleşme, sportif ve hatta olimpik tesislerin yapılması noktasında katkılar yaptığını ve gelecekte yapılacak katkıların da önemli olduğunu kaydetti.

Sosyal ve kültürler gençlik kamplarının öneminden bahseden Öztürkler, spor turizmini de canlandırmak gerektiğini ve son yıllarda spor turizmi adı altında KKTC’nin gelişim gösterdiğini söyledi. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti'ndeki takımların KKTC’deki tesislerde kamp yapması için heyetin verdiği desteğe vurgu yaptı.

“En üzüldüğümüz noktalardan bir tanesi gençlerimizin uluslararası arenada, uluslararası müsabakalarda yer alamaması.” diyen Öztürkler, ana vatanın desteğiyle Türkiye milli takımında yarışan ve Türk milletini temsil eden gençler olduğunu, Paris Olimpiyatları'nda yarışan Buse Savaşkan'ın göstermiş olduğu başarı ile Türk milletinin ve KKTC’nin gururu olduğunu belirtti.

Kıbrıslı gençlere şans verildiğinde neleri başarabileceklerini çok iyi bildiklerini belirterek, gençlerin önünün açılması ve uluslararası müsabakalarda temsiliyet konusunda heyetin katkılarını isteyen Öztürkler, konuk Bakanın ayrıca ülkedeki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı beş yurttan da sorumlu olduğunu kaydetti.

Öztürkler, ülkede 7000'in üzerinde gencin bu yurtlarda konakladığını ve yurtların imkanları, sportif alanları, sanatsal alanları açısından memnuniyet verici olduğunu belirtti. KKTC’den, Türkiye’ye okumak için giden öğrencilere yurt kontenjanı ayrıldığı için heyete teşekkür eden Öztürkler, heyete temaslarında başarılar diledi.

TC Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’ye; yurtlarda kalan öğrencilerle hem iftar hem sahur yapmak, burada yapılan tesislerin açılışı ve diğer tesisler ile ilgili talepleri değerlendirmek üzere geldiklerini belirtti.

“Spor ortak bir dil.” diyen Bak, sporcuların başarılarının ülkelerinin tanıtımında çok büyük faktör olduğunu ve KKTC’nin uluslararası alanda temsili açısından sporun önemli olduğunu vurguladı. KKTC’deki federasyonların ve sporcuların uluslararası arenada yer alması için gayret gösterdiklerini ve özellikle Asya Konfederasyonu ile bazı girişimleri olduğunu söyleyen Bak, bu konunun, Türk Devletleri Teşkilatı Gençlik ve Spor Bakanlarının Toplantısı gündeminde de yer aldığını söyledi.

KKTC'deki spor kulüplerine, Büyükelçilik vasıtasıyla yapılan tespit ve talepler doğrultusunda destek için bazı çalışmalar yapmaya devam ettiklerini kaydeden Bak, bir cimnastik salonunun bitmek üzere olduğunu, Taksim Sahası’nın ışıklandırmasının tamamlandığını, Güvercinlik bölgesinde bir açılış gerçekleştireceklerini ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yüzme havuzu talebi olduğunu anlattı.

Bak, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakında KKTC’ye gelebileceğini belirterek, Türkiye’nin KKTC’ye olan yatırımlarının artarak devam edeceğini vurguladı.