Öztürkler, YKS Takvimi Hakkında Açıklama Yaptı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 yılı sınav takvimi hakkında açıklama yaptı.

ÖSYM tarafından uygulanacak sınavlara ilişkin 2021 Yılı Sınav Takviminin, Covid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda güncellenebileceğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Açıklanan takvime göre 2021 YKS I. oturumu TYT; 2. oturumu AYT ve 3. oturumu YDT’ ye başvurular 04.02.2021 - 02.03.2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecektir. Her üç oturum için de geç başvuru tarihi 17-18 Mart 2021 olarak açıklanmıştır.

2021 YKS I. oturumu olan TYT 26.06.2021; 2.ve 3. oturumlar olan AYT ve YDT ise 27.06.2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek olup 2021 Yılı Sınav takvimine göre 2021 YKS sonuçları 04.08.2021 tarihinde açıklanacaktır.”

Öztürkler, öğrencilere https://www.osym.gov.tr internet adresindeki duyuruları takip etmelerini ve işlemlerini belirtilen tarihler arasında tamamlamaları gerektiğini duyurdu.

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19/01/2021 15:02