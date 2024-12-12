Özuslu: Trafikte acil durum ilan edilmeli

CTP Milletvekili Sami Özuslu, Meclis Genel Kurulu’nda konuşmasında son 2 yılda trafikte ölümlerde rekor üzerine rekor kırıldığını, geçen yıl boyunca 47; bu yıl ise bugüne kadar yine 47 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Nüfusun ve araç miktarının arttığını dile getiren Özuslu, ancak bunun trafik kazalarının ve trafikte ölümlerin artışını tek başına açıklayamayacağını belirtti.

Avrupa Birliği’nin trafik kazalarıyla ilgili vizyonu hakkında bilgi veren Özuslu, palyatif çözümler yerine bir vizyonla hareket etmek gerektiğini kaydetti.

Vizyon çalışması yapılması, altyapı, trafik eğitimi, ehliyet verme süreçleri, araç muayenesi, sinyalizasyon, aydınlatma gibi hususların dikkate alınması gerektiğini belirten Özuslu, 2025 yılının trafikte acil durum ilan edilmesi gerektiğini ifade etti.

Yollardaki araç sayısının belirlenmesi için yapılan çalışmaya işaret eden Özuslu, bu gibi verilerin artırılması ve sıkışık bölgelerin rahatlatılması için çalışma yapılması gerektiğini anlattı.