Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin Kıbrıslı Türk Temsilcisi Ali Tuncay, Sazlıköy yakınlarındaki geçmişi 6. yüzyıla dayanan Panagia Kyra Kilisesi'nin konservasyon projesinin hazırlanmasına ilişkin sürecin başlayacağını belirtti.

Ali Tuncay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin öncelikle müdahale edilecek eserler listesinde yer alan Sazlıköy yakınlarındaki geçmişi 6. yüzyıla dayanan Panagia Kyra Kilisesi'nin konservasyon projesinin hazırlanmasına ilişkin süreç başlıyor. Yüzyıllar boyu Sazlıköy, bu köyde yaşamakta olan Kıbrıslı Türkler ve bölge insanının tarih ve kültürel zenginliğinin önemli bir parçası olan bu eserin tamiri için yine özellikle burada yaşamakta olan vatandaşlarımızdan yoğun bir talep gelmekte idi. Panagia Kyra kilisesi ve etrafındaki tarihi zenginliklerin yanı sıra hemen etrafındaki tepelerde bulunan ve milyonlarca yıl boyunca taşlaşan ağaç fosilleri de bu bölgeye büyük değer katmaktadır. Dolayısıyla Sazlıköy'ün kültürel ve doğal mirasının bir bütün olarak değerlendirilmesi durumunda hem Sazlıköy'e hem de bölge insanına büyük ekonomik ve kültürel getirisi olacağına inanmaktayım."

04/02/2020 14:35