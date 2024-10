“ Paylaşınca Çoğalır ” Uluslararası Çalıştay ve Sergi Detayları Kamuoyu İle Paylaşılıyor

KKTC Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi, Girne Belediyesi, Kültür Dairesi ve 5 özel kuruluşun “Barış İçin Başka Bir Dünya Mümkün” Hareketi ile işbirliği yaparak düzenleyeceği Paylaşınca Çoğalır ana temalı Uluslararası Çalıştay ve Sergi için yarın Lefkoşa AKM de basın toplantısı düzenleniyor. Toplantı saat 10.30 da başlayacak.

Geniş katılımlı basın toplantısında aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de yer aldığı dünyada 140 ülkede kabul gören “ Barış İçin Başka Bir Dünya Mümkün” (Another World is Forever Possible of Peace) hareketinin KKTC yetkilileri ve organizasyon görevlileri geliri ülkemizdeki gönüllü kuruluşlara paylaştırılacak organizasyon için yürütülecek çalışmalarla ilgili bilgi verecekler.

15/10/2024 16:44