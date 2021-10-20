'Perşembe ressamları – bir dostluk yolu' kitabının tanıtımı yapıldı

Heidi Trautmann’ın “Perşembe Ressamları – Bir Dostluk Yolu” kitabının tanıtımı dün Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde gerçekleşti

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, kitap tanıtımına Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de katıldı.

Heidi Trautmann tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, “Perşembe Ressamları - Bir Dostluk Yolu” 20 yıldan uzun bir süre boyunca birlikte çalışan bir sanatçılar grubunun öyküsünü anlatan son kitabının adı olduğunu söyledi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise, “Her Sanatçı yaşadığı coğrafyada tabii ki eser bırakır ama bu eserleri bir kitap şeklinde toplanmasının çok büyük bir önemi ve değeri vardır. Dolayısıyla Heidi Trautmann’ın bu yaşantıda bu ülkede bu coğrafya da bizimle yaşadığı için çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Böylesine kalıcı eserleri da bizlerle paylaştığı için kendisine ayrıca teşekkür ederim” dedi.

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20/10/2021 15:26