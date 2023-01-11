PGM-İtfaiye Müdürlüğüne Su Tahliye Pompası Hediye Edildi

KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği tarafından, PGM-İtfaiye Müdürlüğüne yangın, sel baskını ve doğal afet gibi olaylara müdahalede kullanılmak üzere 8 adet su tahliye pompası (motopomp) hediye edildi.

Su tahliye pompalarının İtfaiye Müdürlüğü’ne teslim edilmesinde konuşan KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği başkanı Raif ÇUKUROVALI, “İtfaiyenin ülkemizdeki en önemli kurumlar arasında yer aldığı, vatandaşlarımızın can ve mallarını doğal afetlerde, yangınlarda, kazalarda ve daha birçok olayda koruduğunu ve ormanlarımızı yangınlardan kurtarmak için de mücadele ettiği, bu nedenle imkanları dahilinde İtfaiye Müdürlüğü’ne yardımda bulunmayı kendilerine görev edindiklerini kaydetti.

İtfaiye Müdürü Ramadan GÜRPINAR, İtfaiye Müdürlüğüne yapmış oldukları bu anlamlı katkıdan dolayı başkan ÇUKUROVALI’ya teşekkür etti.

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11/01/2023 16:20