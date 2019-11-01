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Pilli, Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri törenine katıldı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı töreninde

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01/11/2019

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Pilli, Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri törenine katıldı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı kapsamında düzenlenen Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri törenine katıldı.
Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, TC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sağlık Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın (TÜSEB) bilimsel desteğiyle gerçekleştirilen 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı, Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri töreni ile sonra erdi.
İstanbul temaslarını tamamlayan Bakan Pili’nin bugün akşam saatlerinde adaya dönmesi bekleniyor. 

01/11/2019 16:24
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