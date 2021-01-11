Pilottan şok anons! 'Sizi atarım...'

ABD tarihine kara bir gün olarak geçen 6 Ocak Kongre işgalinden sonra gerilim dinmiyor. Fanatik taraftarlarını Kongre binasını basmak için kışkırtan Başkan Donald Trump'ın çevresinde çember daralırken, Washington DC-Phoenix uçağında yaşananlar yalnızca ABD'yi değil dünyayı dehşete düşürdü.

American Airlines'a ait bir yolcu uçağı, Washington'daki Reagan Ulusal Havalimanı'ndan Phoenix'teki Sky Harbor Havalimanı'na gitmek üzere havalandı.

1242 sefer sayılı uçakta Trump fanatikleri doluydu ve uçuş sırasında 'ABD, ABD, ABD' sloganları atmaya başladılar. Yolculardan bazıları ayrıca her gün neredeyse 4 bin insanın koronavirüsten öldüğü ülkede maske takmayı da reddetti.

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11/01/2021 14:07