Piyasalarda Son Durum

Dolar/TL Türkiye'de yeni kabinenin açıklanması sonrası yükselişe geçerek akşam 4,75 seviyelerine kadar tırmandı. Kur bugün bankalararası piyasada 4,71'in üzerinde işlem görüyor, euro/TL 5,51 seviyesinde seyrediyor. SterlinTL ise 6,27-6,28 civarında hareket ediyor. BIST 100 endeksi ise güne yüzde 1,61 düşüşle 97 bin 650,95 puandan başladı.

Dolar/TL, yeni kabinenin açıklanması sonrası ise gece uluslararası piyasalarda dolar kuru 4,75 seviyesinin üzerini gördü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bakanlarını açıklaması sonrasında yükselişi yüzde 3'ü aşan kur, yeni güne ise 4,70'in üzerinde başlarken, ardından gevşeyerek 4,65 seviyelerine indi. Bugün ise bankalararası piyasada 4,71'in üzerinde işlem görüyor.

Euro/TL 5,51 seviyesinde işlem görüyor.

BIST 100 endeksi ise güne yüzde 1,61 düşüşle 97 bin 650,95 puandan başladı.

Uzmanlar, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kabinesinin açıklanmasıyla, piyasalarda beklentinin gerçekleşmesi ve bakanların açıklanmasına karşın ofis ve kurullara ilişkin atamaların henüz tamamlanmaması nedeniyle Türk lirasının değer kaybettiğini, ancak bunun kısa süreli olmasının beklendiğini ifade etti.

Uluslararası piyasada işlem hacminin sınırlı olduğu zaman diliminde dolar/TL'nin 4,74 üzerine çıktığına dikkati çeken uzmanlar, bugün bankalararası piyasanın açılışı birlikte kur seviyelerinde de dengelenmenin görüldüğünü söyledi.



Uzmanlar, ticaret savaşı ile ilişki gelişmeler ve makroekonomik verilerin kurların yönü üzerinde ana belirleyici olmaya devam edeceğini belirterek, teknik açıdan 4,75 seviyesinin güçlü direnç olduğunu, 4,64'ün aşağı yönlü kırılması durumunda ise 4,58 desteğinin takip edileceğini dile getirdi.