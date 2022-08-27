Poleo: Yüzde 1400 Britanyalım ama Kıbrıs kökenliyim

İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Poleo, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da "MasterChef" yarışmasına konuk oldu.

MasterChef Türkiye , Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğunda çekiliyor. Somer Şef, ''Değerli başkonsoloslar burada.'' dedi. Mehmet Şef ise ''Önemli konuklar var.'' diyerek yarışmacıları motive etti. Meksika, Kanada, Birleşik Krallık, İtalya, İsveç, ABD, Avustralya İstanbul Başkonsolosları yer aldı. İşte Kenan Poleo hakkında bilgiler...Videonun sonraki dakikalarında Kıbrıs Türkü olan ailesinden bahseden Başkonsolos, "Annem Emine ve babam Hasan, 50'li yıllarda Kıbrıs'tan Londra'ya gelmişler. Burada tanışıp aşık olup evlenmişler. İki ablam var. Filiz ve Gonca. Birbirine bağlı çok bağlı bir aileyiz. Türkçe'yi büyük annelerim Rabiye ve Fatma ve dedem Mehmet'ten öğrendim. Soyadım Poleo, Mehmet dedemin takma adından geliyor.

İşte böyle yüzde 1400 Britanyalım ve Londralıyım ama Kıbrıs kökenliyim." dedi.

Kenan Poleo kimdir?

Kenan Poleo çok kısa bir zaman önce İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu ve Doğu Avrupa ve Orta Asya Ağı (EECAN) Ticaret Müsteşarı olarak göreve başladı.

İstanbul'a atanmadan önce, Birleşik Krallık Avrupa Ticaret Müsteşarı Yardımcısı olarak Almanya'nın başkenti Berlin'de görev yapan Poleo, Birleşik Krallık hükümeti içerisinde; AB Enerji ve Çevre Mevzuatları Genel Müdür Yardımcılığı, Birleşik Krallık Üretim Stratejisi Genel Müdür Yardımcılığı ve Kimyasal Maddeler Sektörü ve Afet Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı gibi birçok üst düzey görevde bulundu. Kenan Poleo, sosyal medya hesabından İngilizce ve Türkçe yaptığı paylaşımda, kendisi hakkında merak edilenleri yanıtlamıştı. Paylaşımında ailesinin kökeni ve Türkçeyi nasıl düzgün konuşabildiği ile ilgili soruları yanıtladı. Türkçeyi büyükanneleri Rabia ve Fatma ve dedesi Mehmet’ten öğrendiğini söyleyen Kenan Poleo sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.

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27/08/2022 16:27