Polis Başmüfettişi: Gülay Çekici, 10 yıllık vize aldı

Ülkede şok etkisi yaratan ve aleyhinde “Haksız Mal Edinme”, “Kamu Görevlisinin rüşvet talebi, Gizli bilgilerin ifşası ile Görevi Kötüye kullanma, Kamu görevlisi tarafından sirkat, Kamu Görevlisi tarafından rüşvet alma, Suç gelirini aklamak, Gerçeğe aykırı mal bildirimi” suçlamalarıyla aleyhine soruşturma başlatılan polis müfettişi Gülay Çekici’nin bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Başmüfettişi Tarkan Kızıltuğ, olayla ilgili olguları aktardı. Kızıltuğ, zanlının 2016 yılı ile 9 Ağustos 2019 tarihleri arasında Lefkoşa ve Girne’de Kamu Görevlisinin rüşvet talebi, Resmi sırları ifşa, Görevi Kötüye kullanma ve Suçla ilgili aklamak iddiası ile soruşturma başlatıldığını söyledi. Kızıltuğ, 90 kişiden ifade alındığını ve zanlının tahkikata etki etme olasılığı kalmadığını söyleyerek, zanlının üç ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti. Kızıltuğ, zanlının işlediği suçların 15 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü söyleyerek, TC, KKTC ve Güney Kıbrıs vatandaşı olan zanlının yargılanmaktan kaçabileceğini mahkemeye aktardı. Zanlının Güney Kıbrıs’ta ABD elçiliğine başvuru yapıp, 10 yıllık vize aldığını söyleyen Kızıltuğ, vizenin geçerli olduğunu belirtti. Kızıltuğ, zanlının rüşvet talep ettiğine ilişkin ses kaydı olduğunu söyledi. Kızıltuğ, ayrıca zanlının tutuklandığında ‘Bırakın istifa edip, çekip gideyim’ dediğini mahkemeye aktardı. Zanlı Çekici’nin avukatları Derviş Akter, talebe itiraz etti ve yeterli şahadet olmadığını savundu. Mahkemede yeminli şahadet veren Gülay Çekici, hayatını yolsuzluklara ve hukuka adadığını söyleyerek, her celseye geleceğini ve kendisine kurulan komploya karşı mücadele vereceğini ileri sürdü. Gülay Çekici, oğluyla tatile gitmek için vize aldığını ileri sürdü. Savcı, zanlının tutuklu, avukatı ise tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, huzurundaki tüm şahadete ve suçlarına ciddiyetine değerlendirerek, zanlının 2 ay aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

18/09/2019 16:31