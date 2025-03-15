Ercan Havalimanı’nda sahte evrak kullanımıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Mehmet Yakın, mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 24 Ekim 2007 tarihinde Ercan havalimanında Hüseyin Yıldırımın kasten ve sahtekarlıkla İngiltere'ye gideceğini bildiği halde uçuş görevlisine Antalya Havalimanına gideceğini söyleyip, uçuş kartı temin ettikten sonra kendisine Mehmet Yakın tarafından verilen aynı isme düzenlenen GKRY kimlik kartı ve KKTC kimlik kartını kullanarak İngiltere'ye gittiğini söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak, dosya tanzim edildiğini ve zanlının 26 Ağustos 2009 tarihinde yargılanır, deport edildiğini söyledi. Polis, Mehmet Yakın bulunamadığından aleyhine tutuklama emri çıkarıldığını belirtti. Polis, zanlının 13 Mart 2025 tarihinde Mehmet Hüseyin adıyla düzenlenen İngiliz pasaportuyla kayıt yaptırmak için Lefkoşa Muhaceret Polisine başvurduğunu, doğum tarihi ve doğum yerinin aranan şahısla aynı olması sebebiyle Demirhan Polis Karakoluna bilgi verildiğini ifade etti. Polis, karakola celp edilen zanlının Mehmet Yakın adına İngiltere pasaportu olduğunu beyan ettiğini ifade etti.

23 Ekim 2007 tarihinde Ercan Havalimanından Mehmet Yakın ismi ile KKTC'ye giriş yaptığını ve 24 Ekim 2007 tarihinde Hüseyin Yıldıran ile ayni uçağa binip ülkeden çıkış yaptıklarını itiraf ettiğini kaydedildi. Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.