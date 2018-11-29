Polisten Olayla İlgili Açıklama

Lefkoşa'da terminal bölgesinde, bu sabah saat 09.00 sıralarında tasarruflarında çalıntı olduğundan şüphe edilen ziynet eşyalarını bir kuyumcuya satma girişimde bulanan iki kişi polis tarafından tespit edilerek tutuklandı. Polisin dur uyarısına uymayarak kaçmaya başlamsı üzerine polis havaya iki el ateş açtı. Olayla iligi herhangi bir yaralanma olmadı. Zanlıların tasarrufunda bulunan ziynet eşyaları emare olarak alındı. Soruşturma devam ediyor