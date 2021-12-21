Premier Lig'de 90 koronavirüs vakası tespit edildi

ads ads ads ads
21/12/2021

ads
ads
ads
Premier Lig'de 90 koronavirüs vakası tespit edildi

İngiltere Premier Lig'de son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs testlerinde 90 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 13-19 Aralık tarihlerinde uygulanan 12 bin 345 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunda 90 pozitif vaka tespit edildi.

Önceki haftanın (6-12 Aralık) test verisine (42) göre iki kattan fazla artan vaka sayısı, Kovid-19 salgını başlangıcından beri en yüksek seviyesine ulaştı.

21/12/2021 11:05
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Premier Lig, koronavirüs vakası
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.