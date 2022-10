Prof. Dr. Nagy Uluslararası Konferansa Onur Konuşmacısı Olarak Katıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Benedek Norbert Nagy, bu yıl İtalya’nın Messina kentinde düzenlenen International Workshop on Combinatorial Image Analysis (IWCIA 2022) uluslararası atölye çalışmasına Onur Konuşmacısı olarak davet edildi. Atölye çalışmasının üç Onur Konuşmacısından biri olan Prof. Dr. Nagy, Messina Üniversitesi Matematik, Bilgisayar Bilimleri, Fizik ve Yer Bilimleri (MIFT) Bölümü tarafından düzenlenen IWCIA 2022’nin ikinci gününde “Non-traditional 2D Grids in Combinatorial Imaging – Advantages and Challenges” başlıklı dersi verdi.

1991 yılından beri Japonya’dan ABD’ye, Hindistan’dan Çek Cumhuriyeti’ne kadar pek çok ülkede düzenlenen IWCIA 2022 etkinliğinin 21’incisinde kabul edilen bilimsel araştırmalar, dünyanın önde gelen akademik yayın kuruluşlarından Springer’ın Bilgisayar Bilimleri Ders Notları Kitap Serisi’nde yayınlanacak.

06/10/2022 14:28