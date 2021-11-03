Prof. Thomas, DAÜ Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü’nde Seminer Verdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü’nün Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kıbrıs Büyükelçiliği ile yürüttüğü iş birliği çerçevesinde gerçekleşen ve Prof. Jennifer Thomas’ın konuşmacı olduğu seminere katılım yoğun oldu. CNN’de baş yapımcılık görevini yapmış olan Prof. Jennifer Thomas’ın medyadaki dezenformasyon ve yalan haberler üzerine yaptığı seminer DAÜ İletişim Fakültesi’nin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Seminerde haberlerin çarptırılması ve yalan haber üretiminin nasıl olduğu konusunda örnekler vererek sunumunu gerçekleştiren Prof. Thomas, basın mensuplarının haber üretiminde tekrardan geleneksel yöntemlere yönelmesi gerektiğini belirtti. Sosyal medyanın yalan haber yayımında çok etkili olduğunu da belirten Prof. Thomas, okuduğumuz haberlerin kaynaklarının olmasına ve bu kaynakların güvenilir olmasına dikkat etmemiz gerektiği, aksi halde yalan ve çarpıtılmış haberlerin yayımına farkında olmadan destek verebileceğimiz hususunda uyarılarda bulundu. Sunumu sırasında Covid-19 ile ilgili yapılmış olan birçok haber örneği de gösteren Prof. Thomas, DAÜ Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencilerinden yoğun ilgi gördü.

İş Birlikleri Artacak

DAÜ Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Metin Ersoy konuyla ilgili yaptığı açıklamada, medyanın dezenformasyon konusundaki rolünü başarılı bir şekilde ortaya koyan Prof. Jennifer Thomas’a teşekkür etti. ABD Kıbrıs Büyükelçiliği’nin böylesi bir konuda DAÜ Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü ile iş birliği yapmasının kendilerini sevindirdiğini de söyleyen Doç. Dr. Ersoy, sektör deneyimi üst seviyede olan değerli akademisyenlerin öğrencilerin gelişimine önemli ölçüde katkı sağladığını belirti. Yeni akademik yıla önemli bir konu ve konukla başladıklarını sözlerine ekleyen Doç. Dr. Ersoy, ilerleyen günlerde bölüm öğrencileri için uluslararası iş birliklerini daha da artıracaklarını kaydetti.

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03/11/2021 16:25