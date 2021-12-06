Rachel Araz'ın kıyafeti ti'ye alındı

Dün akşam düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Influencer dalında ödül alan Rachel Araz Kiresepi'nin kıyafeti sosyal medyada alay konusu oldu. Fenomen için "Hediye paketi gibi olmuşsun" ve "Gecenin en kötü elbisesi" yorumları yapıldı.

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06/12/2021

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Rachel Araz'ın kıyafeti ti'ye alındı

Türkiye'nin en prestijli ödül törenlerinden biri olan 47. Altın Kelebek Ödülleri töreni görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Cem Davran ve Çağla Şıkel'in sunuculuğunu yaptığı gecede sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyileri belli oldu.

"İLK DEFA GÖBEKSİZ ŞEKİLDE ÖDÜL ALIYORUM"

Gecede En iyi Kadın Infulencer ödülü ise Rachel Araz Kiresepi'nin oldu. Ödülünü oyuncu Murat Cemcir'in elinden alan Kiresepi, konuşmasında "Aldığım bütün ödüllerde hamileydim ve sahneye her çıktığımda sadece ben değil, beni izleyenler de çok heyecanlanıyordu. İlk defa göbeksiz şekilde ödül alıyorum. Heyecanlıyım, gururluyum. Anneme, babama, eşime, beni bu gecede bir kelebek gibi hissettiren Hakan Yıldırım'a ve en büyük teşekküre beni izleyen herkese ediyorum" dedi.

06/12/2021 12:14
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TAGS: Influencer ödülü, araz, ti ye, kıyafet, altın kelebek,
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