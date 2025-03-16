Rahvancıoğlu: "Bu düzenleme dinin bir mezhebine, hem de okullarda propaganda yapma özgürlüğü veriyor"

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16/03/2025

Rahvancıoğlu: "Bu düzenleme dinin bir mezhebine, hem de okullarda propaganda yapma özgürlüğü veriyor"

Bağımsızlık Yolu (BY) Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, orta eğitimde kız çocuklarının başının kapatılması için düzenleme yapılmasını eşleştirerek bu düzenlemenin "dinin bir mezhebine, hem de okullarda propaganda yapma özgürlüğü verdiğini" kaydetti.

Orta eğitimde kız çocuklarının, başını kapatması için düzenleme yapmanın, inanç özgürlüğü olmadığını ifade eden Rahvancıoğlu, okulların "inanma" yeri değil, bilme, araştırma, öğrenme yerleri olduğunu vurguladı.

-“Toplumun bağrına hançer…”

Rahvancıoğlu, kararı "toplumun bağrına bir hançer gibi sokulan  gerici, şeriatçı, ve yobaz bir uygulama" olarak niteledi.

-“Suriye'ye iyi bakın; anlatılan bizim hikâyemizdir…”

Rahvancıoğlu, Suriye'de cihatçı/şeriatçıların yürüttüğü katliamı protesto için Alevi dernekleri tarafından düzenlenen eyleme sendikalar ve muhalif basının yeterince desteklememesini de eleştirerek, "Suriye'ye iyi bakın, anlatılan bizim hikâyemizdir...” iddiasında bulundu.

Rahvancıoğlu, “Ya halkların kardeşliği temelinde yeni bir Kıbrıs'ı kuracağız ya da bölünmüş ada yarımızda dahi birbirimizden yalnızlaşacağız; ya emeğin ve bilimin birleştirici ışığı altında buluşacağız ya da şeriatın karanlığında boğulacağız” dedi.

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TAGS: Bağımsızlık Yolu (BY), Münür Rahvancıoğlu
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