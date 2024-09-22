LaLiga'da Real Madrid, konuk ettiği Espanyol karşısında 4 golle kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Mücadeleki tüm goller ikinci yarıda gelirken sahadan galibiyetle ayrılan takım Real Madrid oldu.

Mücadelenin 53. dakikasında Espanyol, Thibaut Courtois'nın kendi kalesine attığı golle öne geçti.

Bu golden 5 dakika sonra Real Madrid, Dani Carvajal'la skora yeniden dengeyi getirirken 75'te Rodrygo ev sahibi ekibi öne geçirdi. Oyuna sonradan dahil olan Vinicius Jr. 78'te skoru 3-1'e getirirken Kylian Mbappe 90'da takımı adına dördüncü kez ağları havalandırdı.

Real Madrid bu sonuçla ligdeki 4. galibiyetini aldı ve puanını 14 yaptı. Espanyol ise 7 puanda kaldı.

ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLADI

Real Madrid'de Arda Güler maça ilk 11'de başladı.

Milli futbolcu 54. dakikada kenara gelirken oyuna Vinicius Jr. dahil oldu.

İLK 11'LER

Real Madrid: Courtios, Carvajal, Tchouameni, Militao, Fran Garcia, Valverde, Modric, Bellingham, Arda Güler, Mbappe, Rodrygo



Espanyol: Garcia, Hilali, Kumbulla, Cabrera, Romero, Tejero, Kral, Lozano, Carreas, Cheddira, Puado

MAÇTAN DAKİKALAR | REAL MADRID 4-1 ESPANYOL

1' Maç başladı



2' Real Madrid'de Arda Güler'in içeriye çevirdiği top kalecide kaldı.



11' Kylian Mbappe'nin yakın mesafeden şutunda kaleci gole izin vermedi.



13' Arda Güler'in şutu kalecinin üzerine gitti.

37' Jude Bellingham'ın şutunu kaleci kurtardı.



45' İLK YARI SONUCU | Real Madrid 0-0 Espanyol



53' Courtois'nın kendi kalesine attığı golle Espanyol öne geçti. | 0-1



54' Vinicius Jr., Arda Güler'in yerine oyuna girdi.



58' Real Madrid, Carvajal'la skora dengeyi getirdi. | 1-1



75' Real Madrid, Rodyrgo'nun golüyle öne geçti. | 2-1



78' Vinicius Jr. Real Madrid'in üçüncü golünü kaydetti. | 3-1



90' Kylian Mbappe, skoru 4-1 yaptı.