Rogers: Gelecekte aşılanma oralarında düşüş yaşanmaması açısından bu adım önemli

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, son zamanlarda toplumda endişe yaratan ani ölümlerle ilgili açıklama yaptı. Pandemi sonrası gerçekleşen ani ölümlerin belli kesimler tarafından Covid-19 aşılarına bağlanmaya çalışılmakta olduğunu belirten Jale Refik Rogers, dünyada kalp-damar hastalıkları her yıl birincil ölüm sebebi olarak kayda geçmesine rağmen bu algının yayıldığını söyledi.

Rogers, Sağlık Bakanlığı her yıl gerçekleşen ölüm oranlarını şeffaflıkla halkla paylaşması çağrısında bulunarak "Halkın periyodik şekilde bilgilendirmesi ölüm oranlarında herhangi bir artış olup olmadığını gösterecek ve halk arasında yanlış bir algı oluşması önlenebilecektir. Halk sağlığını korumak ve gelecekte aşılanma oralarında düşüş yaşanmaması açısından bu adım önemlidir."dedi.

Rogers'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Pandemiden bu yana aşılar bir tartışma konusu olmuştur. Farklı ülkelerin yaptıkları bilimsel yayınlar Covid-19 aşılarının -tıpkı diğer aşılar ve ilaçlar gibi- bazı yan etkiler gösterebilmesine rağmen faydasının zararından kat kat fazla olduğunu göstermiştir. Dünyada aşılanma ile birlikte Covid-19’a bağlı ölümlerde ciddi bir azalma görülmüştür.

Pandemi sonrası gerçekleşen ani ölümler, belli kesimler tarafından hep Covid-19 aşılarına bağlanmaya çalışılmaktadır. Dünyada kalp-damar hastalıkları her yıl birincil ölüm sebebi olarak kayda geçmesine rağmen bu algı yayılmaktadır. Bilginin tüm kesimlere doğru şekilde ulaşması ve herhangi bir yanlış algı oluşmaması adına Sağlık Bakanlığı her yıl gerçekleşen ölüm oranlarını şeffaflıkla halkla paylaşmalıdır. Halkın periyodik şekilde bilgilendirmesi ölüm oranlarında herhangi bir artış olup olmadığını gösterecek ve halk arasında yanlış bir algı oluşması önlenebilecektir. Halk sağlığını korumak ve gelecekte aşılanma oralarında düşüş yaşanmaması açısından bu adım önemlidir."