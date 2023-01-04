Rogers: Her 100 çocuktan birine otizm tanısı konuyor

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında devlet okullarında ciddi alt yapı eksiklikleri olduğunu ancak Eğitim Bakanlığı bütçesinin giderleri karşıladığını söyledi.

Ülkede ara eleman ve zanaatkar eksikliği de yaşandığını belirten Jale Refik Rogers, gençlerin yüzde 75’inin üniversiteye gitmeyi tercih ettiğini, bu nedenle de işsizlik yaşandığını kaydetti.

Çıraklık için ayrılan bütçenin komitedeki tartışmalar sonrasında 1 milyon TL’den 2 milyon TL’ye çıkarıldığını kaydeden Jale Refik Rogers, özel eğitimle ilgili de konuştu.

Jale Refik Rogers, Özel Eğitim Yasası’nın geçtiğini ancak yasanın gereğinin yapılması için bütçe ayrılması gerektiğini belirterek, özel eğitimde ayrılan bütçenin yeterli olmadığını söyledi.

Jale Refik Rogers, özel eğitimin devlette 4 yaştan itibaren başladığını, erken tanı ve desteğin önemli olduğunu belirterek, bu konunun ele alınmasını istedi, “Her 100 çocuktan birine otizm tanısı konuyor. Bu küçümsenemeyecek bir rakam” dedi.

Psikolojik desteğe erken yaşlardan ihtiyaç olduğunu ifade eden Jale Refik Rogers, rehber öğretmenlerin ilkokulda görevlendirilmesi gerektiğini söyledi.

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04/01/2023 18:49