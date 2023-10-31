Rogers: Her gün suçsuz insanlar hayatını kaybediyor

Girne Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, Meclis Genel Kurulu'nda konuşmasında toplu taşıma altyapısındaki eksikliklere değindi.

Rogers, ülkede kontrolsüz devam eden nüfus artışıyla, hizmetlerin ve altyapılarının yetersiz kaldığını kaydederek, “ışıksız yollarda, altyapısı yetersiz yollarda, trafik kurallarını bilmeyen ya da bilerek çiğneyen sürücüler” dolayısıyla her gün suçsuz insanların hayatlarını kaybettiğini söyledi ve yılın ilk 10 ayında 39 insanın kaybedildiğini hatırlattı.

Küçük bir ada ülkesinde büyük şehir sorunları yaşandığını ve bunun çağdaş bir toplu taşıma sisteminin olmayışından kaynaklandığını savunan Rogers, “Toplu taşımanın adı var, kendi yok” dedi.

Rogers, mevcut otobüs sistemini ve verilen izinleri de eleştirerek, “Bu durum nereye gidecek? Toplu taşımayla ilgili hükümetin bir vizyonu var mı?” diye sordu.

2018’den itibaren Ulaştırma Bakanlığı’nda toplu taşımaya ilişkin bir çalışmanın mevcut olduğunu söyleyen Rogers, ancak mevcut hükümetin bu çalışmalara katkıda bulunmadığını savundu, yapılan çalışmaların ilerletilmesi çağrısında bulundu.

Toplu taşımanın gelişmesinin ülkeye faydalarına değinen Rogers, trafikte çok fazla sayıda araç olmasının çevreye zararlarına da dikkat çekti, imza atılan İklim Sözleşmesi’ni hatırlattı.