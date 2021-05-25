Rogers: Kafamda deli sorular...

Halkın Partisi milletvekili Jale Refik Rogers, sosyal medyadan "Kafamda deli sorular..." başlıklı yazı paylaştı. Jale Refik Rogers, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu'nün yüz yüze eğitimi açmadığını ama yaz okulu ve etüdlerin açılabileceğini söylediğini belirterek bunun gerekçelerini sordu.

Rogers, çocukların yaşıtları ile kaynaşmadan, psikolojik ve sosyal açıdan ciddi kayıplar yaşayarak bir eğitim yılını kapatmaya hazırlandığına vurgu yaptı.

Rogers'ın paylaşımı şöyle:

Kafamda deli sorular...

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi okullar yüz yüze eğitime açılabilir diyor.

Düne kadar topu üst komiteye atan Eğitim Bakanı okulları yüz yüze eğitime açmıyor. Ama yaz okulu ve etüdler açılabilir diyor. Gerekçe nedir?

Eğitim sendikalarının bu konuda bir görüşü var mı? Bir açıklama yapacaklar mı?

Çocuklarımız yaşıtları ile kaynaşmadan, psikolojik ve sosyal açıdan ciddi kayıplar yaşayarak bir eğitim yılını kapatmaya hazırlanıyor.

Devlet okulları imkanlar el verdiğince sınav haftası yapıp eğitim yılı sonu değerlendirmelerini online olarak yapmaya çalışıyor. Öğretmenler, online olarak çocukların ölçme ve değerlendirmesini nasıl gerçekleştirecekler, nasıl sınav yapacaklar, nasıl not verecek akla karayı seçiyorlar.

Özel okulların çoğunun eğitimi Haziran sonuna dek devam ediyor. Eğitim Bakanlığı’ndan yeşil ışık yok diye, aslında sistemleri hazır olmasına rağmen, özel okullar da yüz yüze eğitime açılamıyor.

Hatırlatmakta fayda var günlük vaka sayısı 20 civarında seyrediyor; 2021’in en düşük vaka sayıları.

Pandemi döneminde dünyada kısmı veya tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam eden ülke sayısı 150. Yüz yüze eğitimi başlatmayan ülke sayısı 25, KKTC de bu azınlığın içinde.

Eğitim Bakanlığı herkes çok yoruldu diye 1 hafta ders kesimi yapmıştı hani; o haftayı da ekleyerek birkaç hafta olsun çocukları okula, yaşıtları ile kaynaşmayı düşünmez mi? Bunu önemsemez mi?

Bir ada düşünün ki Güney’de okula giden Kıbrıslı Türk öğrenciler orada vaka sayıları daha yüksek olmasına rağmen yüz yüze eğitimine devam ediyor. Kapıların bu tarafındakiler edemiyor.

Olan çocuklarımıza, geleceğimize oluyor.

Hükümet edenlerden bunu sorun eden var mı?

Çocuklarımıza yapılan bu kötülüğe karşı bir tanesi olsun çıkıp bir şey diyecek mi?

Kafamda deli sorular....

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25/05/2021 13:54