Rogers: Sağlık Bakanlığı’na büyük görev düşüyor

Halkın Partisi Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, yerel vakaların arttığını ve sağlık altyapısının zorlanmaya başladığı bir dönemde olduğunu vurguladı. Covid19’dan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının giderek atrtığını söyleyen Rogers, Sağlık Bakanlığı’na toplumu şeffaflıkla ve bilimsel verilerle bilgilendirme noktasında büyük görev düştüğünü belirtti.

Rogers, açıklamasının tamamında "Yerel vakaların arttığı, sağlık altyapısının zorlanmaya başladığı bir dönemdeyiz. Üzülerek görüyoruz ki Covid19’dan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor. Sağlık Bakanlığı’na toplumu şeffaflıkla ve bilimsel verilerle bilgilendirme noktasında büyük görev düşüyor. Sağlık kapasitemiz vaka artışı ile baş edebilecek bir durumda mı değil mi bunun analizini halkın yapmasını bekleyemeyiz. Bu konu Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğundadır ve Bakanlık bu noktada verileri net olarak ortaya koymalıdır. Koronavirüs salgınını toplum baskısı ile değil, bilimsel verilere dayanarak yönetmek gerekiyor. Hükümetin Bulaşıcı Hastalıklar üst kurulu kararlarına müdahalesi, tutarsız kararlar çıkmasına sebebiyet verirken, halk arasında da bu önemli görev yapan kurulu ve aldığı kararları itibarsızlaştırmaktadır. Hükümet bilimsel veriler ışığında halk sağlığını koruyan ve ekonomik önlemleri de beraberinde sunan kararlar üretmekle yükümlüdür" ifadelerini kulllandı.

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25/01/2021 12:44