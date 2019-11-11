Rum basını o belgeleri ifşa etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Birleşmiş Milletlere (BM) ayrı ayrı sundukları belgelerde yer alanlar Rum basını tarafından ifşa edildi.

Güney’de yayınlanan Fileleftheros gazetesi, “Güven Yaratıcı Önlemlerde (GYÖ) Çıtayı Yükselttiler” başlığıyla söz konusu belgeleri okuyucularına aktardı.

Buna göre iki liderin üçlü görüşme öncesi BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e sunulan belgelerde önceliklerini ortaya koymaya çalıştıkları kaydedildi.

“Elindeki güvenilir bilgilere göre, liderlerin önceliklerinde Güven Yaratıcı Önlemlerin bulunduğunu” yazan gazete, belgelerde “bir sorumluluk yükleme oyunu oynandığının açık olduğunu” da öne sürdü.

Anastasiadis neler önerdi?

Fileleftheros, Anastasiadis’in BM’ye yönelik belgesinde “desantralize federasyonla* ilgili önerisine değindiğini ve Cumhurbaşkanı Akıncı’nın 9 Ağustos’taki görüşmelerinde bunu kabul ettiğini” iddia ettiğini yazdı.

* (Anastasiadis, daha önce Kıbrıs’ta merkezi hükümetin yetkilerinin azaltıldığı desantralize federasyon önerisinde bulunmuştu. Rum lider, bu önerisiyle Türklerin sadece hayati çıkarlarını etkileyecek kararlarda oy kullanmasını öngörüyor. Anastasiadis, söz konusu sistemde Türk tarafına geniş özerklik ve güvenlik açısından garantilerin verileceğini de savunuyor.)

Gazete, GYÖ’ler konusunda, ticari ilişkilerin geliştirilmesine dair bir çaba geliştirildiğinin açık olduğuna da işaret etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in GYÖ’ler çerçevesinde “5-10 bin Türk askerinin Kıbrıs’tan ayrılmasını önerdiğini” de haber veren gazete, Anastasiadis’in, yeni geçiş noktaları açılmasını aynı zamanda eski Lefkoşa bölgesi içerisindeki ara bölgede işbirlikleri yapılmasını önerdiğini de kaydetti.

Enerji konularında ise “egemenlik haklarını ihlalle suçlanan Ankara’nın saldırgan tutumu konusunda şikayette bulunulduğunu” belirten gazete, Rum tarafının belgesinde, Rum Yönetiminin enerji konusunda Türk ve Kıbrıs Türk tarafına yönelik önerisinin yinelendiğini de iletti.

Akıncı neler önerdi?

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ise kendi belgesinde, KKTC Cumhurbaşkanlığına seçilmesinden bugüne kadar yaptıklarını anlattığını yazan gazete, Akıncı’nın GYÖ’lere aynı zamanda UNFICYP ve askeri konularla ilgili olan meselelerde doğrudan temasta bulunulması için bir mekanizma meydana getirilmesine odaklandığını öne sürdü.

11/11/2019 09:58