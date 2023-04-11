Rum Hükümet Sözcüsü: Millli Güvenlik Konseyi’nin çok önceden kurulması gerekirdi

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Güney Kıbrıs’ta oluşturulması kararlaştırılan Milli Güvenlik Konseyi’nin çok önceden kurulması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre Sözcü Letimbiotis dünkü açıklamasında, Konseyin kuruluşuna ilişkin taslağın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından parti başkanlarına gönderildiğini ve parti başkanlarının görüşlerinin beklendiğini belirtti.

Güney Kıbrıs’ın AB’de ve bölgede bu tür bir konseye sahip olmayan tek ülke olduğunu savunan Letimbiotis, konseyin en kısa sürede kurulmasının hedeflendiğini de sözlerine ekledi.

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11/04/2023 11:33