Rumların ve Maronitlerin Koruçam ve Dipkarpaz'a yerleşme planı gözden geçiriliyor

Rumların ve Maronitlerin KKTC’deki Dipkarpaz ve Koruçam köylerine yeniden yerleşme programı ve yeni evli çiftlere bu yönde verilen teşviklerin gözden geçirilmesi sürecine girildiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, programın ve teşviklerin yeniden incelenmesinin ardından, tasarının Bakanlar Kurulu ile Meclis Göçmenler Komitesi’ne sunulacağını ve 5 Mart’ta, Sosyal Yardım Müsteşarı Marilena Evangelu’nun da katılacağı komite toplantısında tartışılacağını yazdı.

Gazete, komitenin son toplantısında, programın gözden geçirilmesi gerektiğinin ifade edildiğini ve konuyla ilgili öneriler sunulduğunu kaydederek, daha fazla teşvik verilmesi ve prosedürlerin kolaylaştırılmasına yönelik düzenlemeler yapılacağını belirtti.

Haberde, Meclis Göçmenler Komitesi Başkanı Hristos Hristofidis’in, söz konusu planın büyük bir toplumsal ve siyasi öneme sahip olduğunu söylediği ifade edildi.

Gazete, kuzeye yeniden yerleşme konusundaki çabaların, Mustafa Akıncı’nın Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesinden önce başlatıldığını ve bunu isteyen Rum ve Maronitlere ödenek verilmesi, o bölgedeki tek geçim kaynağının çiftçilik olması nedeniyle bu bölgeye yerleşecek olanların Tarımsal Kalkınma Programı’na dahil edilmesi, lokanta ve kafeterya işletmeciliği için teşvik verilmesi ve yeni okullar açılması gibi planlar yapıldığını anımsattı.