Rus kayıplarının sayısı 16 bini geçti

Ukrayna - Rusya arasında savaş sürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile yapılacak müzakerelerde ülkesinin egemenliğinin garanti edilmesi ve toprak bütünlüğünün temin edilmesi gerektiğini söyledi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, bir günde Rus ordusuna ait 42 askeri aracın daha imha edildiğini bildirdi.

"SONUÇ ODAKLI BİR ŞEKİLDE KONUŞMALIYIZ"

"Geçtiğimiz hafta boyunca, kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz düşmana güçlü darbeler indirdi" açıklaması yapan Zelenski, üst düzet komutanlar da dahil olmak üzere Rus kayıplarının 16 bini aştığını söyledi.

Zelenski, Moskova'ya görüşme çağrısını yineledi. Ukrayna lideri "Rusya'nın saldırılarını engelleyen askerlerimiz, Rus liderliğini basit ve mantıklı bir fikre yönlendiriyorlar: Konuşmalıyız. Anlamlı, acil, adil ve sonuç odaklı bir şekilde konuşmalıyız" dedi.

RUS ORDUSUNA AİT 42 ASKERİ ARAÇ İMHA EDİLDİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da 24 saatte Rus ordusunun 9 saldırısının başarılı şekilde püskürtüldüğü duyurdu.



Açıklamada 170 Rus askerinin öldürüldüğü ve Rus ordusuna ait 42 askeri aracın imha edildiğini ifade edildi. İmha edilen araçlar arasında 3 uçak, 3 insansız hava aracı ile 8 tankın bulunduğu belirtildi.

"İKİ İNSANİ KORİDOR ÜZERİNDEN 7 BİN 331 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ"



Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, son bir günde iki insani koridorun çalıştığını ve bu koridorlar üzerinden 7 bin 331 Ukraynalının güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.



Vereşçuk, yaptığı açıklamada, son 24 saatte Rus ordusuyla savaşın devam ettiği Mariupol ve Melitopol şehirlerinde 2 insani koridorun çalıştığını, bu çerçevede Mariupol’dan 6 bin 800, Melitopol’dan da 531 sivilin Zaporijya’ya tahliye edildiğini vurguladı.



İnsani yardım konvoylarıyla ilgili çalışmalarının da sürdüğünü kaydeden Vereşçuk, bu çerçevede Mariupol halkına yardım etmek için Berdyansk ve Melitopol şehirlerine 80 ton yiyecek, ilaç ve temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırıldığını aktardı.



Vereşçuk, ayrıca cumartesi günü de savaşın devam ettiği şehirlerdeki Ukraynalıların tahliye edilmesine yönelik girişimlerinin süreceğini belirterek, bu çerçevede Mariupol, Kiev ve Luhansk bölgelerindeki sivillerin tahliyesi için görüşmelerde bulunacaklarını sözlerine ekledi.

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26/03/2022 09:58