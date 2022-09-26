Rusya'da okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Rusya'nın Izhevsk kentinde bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığını açıklandı. Rus haber ajansı TASS, saldırganı etkisiz hale getirmek için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Yetkililer, Rusya'nın Izhevsk kentinde bir okula silahlı saldırı düzenleyen kişinin güvenlik görevlisini öldürdüğünü ve kurbanlar arasında çocukların da olduğu açıklandı.

TASS ise kısa süre sonra yaptığı açıklamada silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

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26/09/2022 11:26