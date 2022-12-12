Sadıkoğlu Hamitköy ve Haspolat'ı ziyaret etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Bağımsız Başkan Adayı Okyay Sadıkoğlu: “Yıllardır Hamitköy hiç mi aklınıza gelmedi?”

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12/12/2022

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Sadıkoğlu Hamitköy ve Haspolat'ı ziyaret etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Bağımsız Başkan Adayı Okyay Sadıkoğlu, yerel seçmler çerçevesindeki ziyaretlerine Hamitköy ve Haspolat bölgeleri ile devam etti. Esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Sadıkoğlu, gençlerle beklentilerine dair sohbet etti.
Gördüğü yoğun ilgiden memnuniyet dile getiren Sadıkoğlu, gençlerle bölgelerine dair beklentilerini konuştu.
Eksiklikler giderilecek...
Yerleşim yerlerindeki birçok eksikliğe dikkat çeken Sadıkoğlu, Haspolat’ta düğün salonu eksikliğinin giderileceği, sokak aydınlatmalarıyla ilgili sıkıntılara müdahale edileceğini, yolların asfaltlanacağı ve yeşil alanlar ile çocuk parklarının oluşturulacağı müjdesini verdi.
Sadıkoğlu, arıtma tesisine en yakın bölge olan Haspolat’ın kanalizasyona vakit kaybetmeden bağlanması gerektiğine vurgu yaptı.
-“Aydınlatma, kanalizasyon, yeşil alan ve çocuk parkları eksikliği büyük sorun”
Haspolat’taki ziyaretinin ardından Hamitköy’de ‘hizmet gitmeyen’ mahalleleri gezen Sadıkoğlu, “Birçok sokakta aydınlatma yok, lağım suları halkın sağlığını tehdit eder vaziyette. Ayrıca yeşil alan ve çocuk parkı yoksunu bir bölge.” ifadelerini kullanarak, “Sekiz buçuk yıldır Hamitköy hiç mi aklınıza gelmedi?” diye sordu.

12/12/2022 08:35
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TAGS: Sadıkoğlu, Hamitköy
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