Sahiller izinsiz karavan doldu!

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25/09/2021

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Sahiller izinsiz karavan doldu!

Dipkarpaz bölgesinde  sahile yapılan bungalovların kaldırılmasının ardından bölge karavan alanına dönüştü. Karpaz Koruma Derneği tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sahillerin izinsiz karavanlarla dolması ve sebep oldukları çevre kirliliğine tepki gösterilerek, "Yetkililer nerede?" diye soruldu.

Karpaz Koruma Derneği'nin paylaşımı şöyle: 

Dipkarpaz sahillerinde köylülerin bungalovlarını yıktılar , karavan alanı yaptılar. Sahiller izinsiz karavan doldu. Yetkiliker nerede?

 

25/09/2021 10:00
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TAGS: Karpaz Koruma Derneği, kktc, haber
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