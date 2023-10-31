Şahiner: Ercan işletmecisi şirkete yapılan bağış ve muafiyetler yasa dışı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Meclis Genel Kurulu'nda “Ercan Havaalanı İşletmecisine Sağlanan Rantın Detayları” konulu bir konuşma yaptı.

Şahiner, konuşmasına ilk olarak sabah duyurulan elektrik zammı ile başlayarak, “AKSA ile yapılan sözleşmeyle maliyetleri düşüreceğiz” söylemlerinin aslının ortaya çıktığını savundu.

Ercan Havalimanı’nın özelleştirilmesinde yanlış algıların olduğunu söyleyen Milletvekili Şahiner, bağışlanan 59 milyon Euro’nun geri adım atılmazsa daha da artabileceğini ve 350 milyon dolarlık şirket tarafından yapılan yatırımın şirketten değil halkın cebinden alındığını öne sürerek, büyüyen havalimanıyla uluslararası uçuşlara başlanacağı ve büyük gövdeli uçakların gelmesiyle biletlerin ucuzlayacağı söylemlerinin doğru olmadığını söyledi.

Şahiner, herhangi bir şirketle imzalanacak sözleşmenin muhakkak ihale şartlarına bağlı olması gerektiğini kaydederek, şu anda Ercan Havalimanı’ndaki uygulamaların İhale Şartnamesi’ne uygun olmadığını savundu.

İhale Şartnamesi’nde yer alan madde 11’de giderlerin kimin tarafından karşılanacağının açıkladığını, her türlü resim, vergi, harç ve diğer masrafların şirket tarafından karşılanacağının belirtildiğini; madde 13’te ise aksaklıklar, tedbir ve benzeri nedenlerle gelir kaybı, zarar ve ziyanların talep edilemeyeceğinim yazıldığını ifade eden Şahiner, bunlara rağmen hükümetin pandemi dönemi zararının telafi ettiğini ileri sürdü. Şahiner, ilgili şirkete yapılan bağış ve muafiyetlerin yasa dışı olduğunu öne sürdü.

Söz konusu uygulamayı mahkemeye götürdüklerini anımsatan CTP Milletvekili Salahi Şahiner, “Umarım olumlu sonuç alacağız” dedi.

“Kıbrıs halkının cebinden yasa dışı olarak 59 milyon alınıp şirketin cebine konulması kabul edilemez” ifadelerini kullanan Şahiner, yapılan anlaşmalar doğrultusunda bu rakamın daha da artabileceği uyarısında bulundu.

Şahiner’in “Utanmıyorsunuz” demesi üzerine, Meclis Genel Kurulu’nda sesler yükseldi. Meclis Başkanı Zorlu Töre, sokakta olunmadığını, Meclis’te bu tür konuşmaları kabul etmeyeceğini kaydetti ve bu ifadenin tutanaktan çıkarılmasını istedi.