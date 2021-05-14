Şahiner: KIB-TEK’i uluslararası sakıncalı işlerin içine sokma tehlikeleri var

CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile KIB-TEK’e atadığı yöneticilerin “yolsuzlukla mücadele üzerinden hareketle eşi benzeri görülmemiş yolsuzlukların kapısını ve yollarını aradığını” iddia etti.

Akaryakıt taşıma ihalesinde idari ve teknik şartnamenin değiştirildiğine dikkat çeken Şahiner, KIB-TEK’in uluslararası sakıncalı işlerin içine sokulacağından endişe ettiklerini, kurumun bu gibi durumlara sokulmaması gerektiğini belirtti.

Kurumun hesaplarına el konulabileceğini hatta Teknecik Elektrik Santrali Limanına gemi bile gelemeyebileceğini ifade eden Şahiner, “Ombudsmana, Sayıştaya ve Başsavcılığa şikayetlerde bulundum. Son sözü bağımsız yargı söyleyecek. İdari ve teknik şartnamelerdeki değişiklik başlarını yakacak” dedi.

Salahi Şahiner, Haber Kıbrıs web TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Arıklı, KIB-TEK’in bağı olduğu bakanlığını istedi ve aldı”

KIB-TEK’le ilgili konuşan Şahiner, “Erhan Arıklı, muhalefette ve meclise girmeden önce bile KIB-TEK’te yolsuzluk olduğunu söylüyordu. KIB-TEK’in bağı olduğu bakanlığını istedi ve aldı. Yolsuzlukla ilgili söylemlerinden dolayı ağzımı açmadım ancak bakanlığı hırsından değil başka nedenlerden dolayı aldı. KIB-TEK, siyasete alet edilmemeli” dedi.

“Kurum 4 milyon dolar zarar ettirildi”

Erhan Arıklı’nın Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nı aldıktan sonra 6 Ocak’ta 220 bin ton taşımacılık

ihalesini iptal ettiğini ifade eden Şahiner, “6 Ocakta fiyatlar düşükken 60 bin ton akaryakıt alınabilirdi. O zaman 360 bin dolardı ve ardından 440 bin dolara çıktı. Yolsuzluğu önleyecek diye ihaleye çıkmadı ve 4 milyon dolar zarar oldu” şeklinde konuştu.

“Kara para aklanabilir”

Akaryakıt taşıma ihalesinde idari ve teknik şartnamenin değiştirildiğine dikkat çeken Şahiner, “Orijinal konşimento istendi. Kaynağı belli olmayan para ile orijinal konşimentoyu alıp uyuşturucu ve silah kaçakçılığından gelen kara parayı aklayabilirsiniz. KIB-TEK bu gibi durumlara sokulmamalı. Kurumun hesaplarına el konulabilir ve Teknecik Elektrik Santrali Limanına gemi bile gelemeyebilir” ifadelerini kullandı.

“Bakanlık UBP’de olsaydı bu konular çözebilirdi”

Yaptıkları girişimler sonucu orijinal konşimento istenmesinin ve temlik konulmasının kaldırıldığına dikkat çeken Şahiner, “İhaleye gerçekten iş yapabilecek firmaların girmesini istedik. Ambargo altındaki ülkelerden 200 dolara akaryakıt satın alabilirsiniz. Akaryakıt taşımacısı buralardan satın alıp 440 dolardan kuruma satıp milyonlarca dolar kâr edebilir. Bunlar hassas ve tehlikeli işlerdir. Görünen şu ki; teknik şartnameye elektrikten anlamayan siyasi kişiler bakacak. Bakanlık UBP’de olsaydı bu konular çözebilirdi” dedi.

“Doğrudan alımla yasalara aykırı davranıldı

Akaryakıt taşıma ihalesine iki yerli firmanın teklif verdiğini, üçüncü firmanın ise reklamcılıkla uğraştığını anlatan Şahiner, “14 dolar teklif veren şirketin opsiyon belgesinin sahte olduğu ortaya çıktı. Böylece istedikleri firmanın ihaleyi alabilmesi için önü açıldı ve taraf olundu. Merkezi İhale Komisyonu (MİK), ihaleyi iptal etti. Diğer firmanın evrakları tamamsa ihalenin devam etmesi gerekiyordu. Fiyatlar deşifre oldu. Daha sonra doğrudan alımla, yasalara aykırı davranıldı. Güven sarsıldı artık kendilerine güvenmiyorum” diye konuştu.

“28 dolara bu iş olmaz”

Akaryakıt taşıyan gemilerin bir haftalık kirasının binlerce dolar olduğuna işaret eden Şahiner, “Akdeniz, okyanusları aratmıyor ve bazen demoraj süresi artıyor. Tahlillerle birlikte fiyat yükselir. 28 dolara bu iş olmaz. Bu ya tamam yakıt değil ya da ambargolu bir ülkeden gelir” ifadelerini kullandı.

“İşten anlamıyorlar, danışmanlık şirketinden hizmet alınabilir”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve ekibinin bu işlerden anlamadığını iddia eden Şahiner,

“Danışmanlık şirketinden hizmet alınabilir. Arıklı, ‘28 dolardan alabiliriz’ diyerek kafadan rakam söyleyemez” şeklinde konuştu.

“Akaryakıt taşımacılığından yerli firmalar kazansın”

Akaryakıt taşınmasıyla ilgili bir şirketten 100 milyon dolar alım yapılacağını anlatan Şahiner, “35 dolara yakıt getirenin kârı 1 dolardır ve 2 buçuk milyon dolar teminat verir. Eğer yakıtı getiremezse teminat yanar ve devlete kalır. Bu işlerden 1 kuruş bile kazanacaksa yerli iş insanları kazansın. Turkish Petroleum International Company’nin (TPIC) 200 bin dolar kazanması küçük bir rakamdır ancak yerli şirketler bu parayı kazanırsa önemlidir ve büyüktür” dedi.

“Başlarını yakan idari ve teknik şartnamelerdeki değişikliklerdir”

TPIC’den akaryakıt almak için oyun dönüyorsa büyük bir bedel ödeneceğine dikkat çeken Şahiner, “Ombudsmana, Sayıştaya ve Başsavcılığa şikayetlerde bulundum. Son sözü bağımsız yargı söyleyecek. Başlarını yakan, idari ve teknik şartnamelerdeki değişikliklerdir” ifadelerini kullandı.

“Yolsuzluk yapmanın yolları aranıyor”

Yolsuzlukla mücadele üzerinden hareketle eşi benzeri görülmemiş yolsuzlukların kapısının ve yollarının arandığını iddia eden Şahiner, “KIBTEK çalışanları ve yerli işadamları hırsızlık ve yolsuzlukla suçlanıyor. Bu insanlar yönetimden temizdir ve şeffaftır” şeklinde konuştu.

“Yargıya müdahale edilmesin”

KIB-TEK’te belli noktalarda sıkıntı olduğunu ancak Kuzey Kıbrıs’ın yargıya müdahale edilebilen bir yer olmadığını anlatan Şahiner, “Yargı ve yargıçlar bağımsızdır. Sonuçları görülecek. Herkes söylediğine dikkat etsin. Yargıda olan bir konuda bakan atıp tutarsa bu, yargıya müdahaledir” dedi.

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14/05/2021 14:31