Şahiner: UBP kurultayı nedeniyle elektriğe zam yapılmadı

CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, KIB-TEK’le ilgili birçok gelişme yaşanmasına rağmen azınlık hükümetinin büyük ortağı UBP’nin neden sessiz kaldığını sordu ve UBP’nin de bazı adımlar atması gerektiğini söyledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve çevresi tarafından eleştirilen, yolsuzlukla suçlanan kişilerin UBP’ye yakın kesinler olduğunu ama UBP’li yetkililer ile milletvekillerinin ağzını açıp bir şey demediğini belirten Salahi Şahiner, “Bunlar, ‘Kıbrıslı işadamları hırsızdır’ diyerek kendilerine başka rant kapısı açmak istiyor, UBP bunu görmüyor mu?” diye sordu.

Ekonomi ve Enerji eski Bakanı Hasan Taçoy’un maliyet hesabında yanlış olduğu gerekçesiyle elektriğe zam yapılmadı demesinin gerçek olmadığını ifade eden Şahiner, “Taçoy, KIB-TEK üzerinden siyasal rant elde etmek istedi. Kurultay öncesinde şirin görünmek, pati başkanlığını kazanmak için zam yapılmamasını sağladı. Bir yılda kurumu 350 milyon TL zarar ettirildi. ‘Maliyet hesabında yanlış var’ diyorsa çarpım tablosunu bilmiyordur. Nizamnamede bellidir” dedi.

Salahi Şahiner, Haber Kıbrıs web TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Ürünün belgesini bir kere sunduysanız bir daha göstermeye gerek yoktur”

KIB-TEK ile ilgili Sayıştay raporlarından da bahseden Şahiner, “128 bin dolar tutarında British standartlarında üretilmesi gereken bir malzemeyi ilgili firma Çin’den tedarik ediyor. Ürünün belgesini bir kere sunduysanız bir daha göstermeye gerek yoktur. Belgeyle ilgili Sayıştay raporu hazırlanıyor. Mallar herhangi bir sıkıntı yaratmadı. Depolarda varsa kullanılmaya devam edilecek” şeklinde konuştu.

“Maaşlar, öğretmen maaşından biraz yüksek”

Kullanılmayan binalardan parası ödenmiş sayaçların sökülüp kullanılan binalara takılmasının yanlış olduğuna işaret eden Şahiner, “KIB-TEK’i yönetenler ‘hükümet bana para vermedi ihaleye çıkamam’ diyemez. Devletten parayı almalıdırlar. Çalışanlar malzemelerini kendileri ödüyor. Maaş skalalarını biliyorum, öğretmen maaşına kıyasla yüzde 10 fazla değil ancak büyük risk altında çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıslı işadamlarına hırsız diyorlar”

KIB-TEK’te iş bilmez insanlara bilerek iş yaptırıldığını iddia eden Şahiner, “Bunlar, ‘Kıbrıslı işadamları hırsızdır’ diyerek kendilerine başka rant kapısı açmak istiyor. Biz konuşmasak Arıklı hırsızlara savaş açmış Donkişot gibi görülecekti. 220 bin ton ihalenin kamu ihale yasasına göre imzalanmasını umuyorum. TPIC’ten alım yapılırsa sert tepki göstereceğiz” dedi.

“Suçlanan kişiler UBP’ye yakın ancak vekiller sessiz kalıyor”

Yaşanılanlar nedeniyle UBP’nin sessiz kaldığını savunan Şahiner, “UBP vekilleri sessiz kalıyor. Bu konuda adım atmalılar. Bakan ve çevresi tarafından eleştirilen ve suçlanan kişiler CTP’ye ve bana oy verecek kişiler değil UBP’ye yakındır. Kimse ağzını açıp bir şey demiyor” diye konuştu.

“Taçoy’un adı Sayıştay raporlarında anılacak”

Ekonomi ve Enerji eski Bakanı Hasan Taçoy hakkında da konuşan Şahineri “Taçoy’un, bakanlıkta düzgün iş yaptığına inanmıyorum. İleride adı Sayıştay raporlarında anılacaktır. KIB-TEK üzerinden siyasal rant elde edilemez. Kurultay öncesinde şirin görünmek, pati başkanlığını kazanmak için zam yapılmamasını sağladı. Bir yılda kurumu 350 milyon TL zarar ettirildi. ‘Maliyet hesabında yanlış var’ diyorsa çarpım tablosunu bilmiyordur. Nizamnamede bellidir” ifadelerini kullandı.

“CTP döneminde KIB-TEK ambarları doluydu”

CTP döneminde KIB-TEK ambarlarının dolu olduğuna dikkat çeken Şahiner, “Geldiler ambarları boşalttılar, gelir gider arasındaki farkı kapattılar şimdi ambarlarda malzeme kalmadı. İçerde malzeme eksiği var. Çalışanlar ödenemiyor. Borçlar artıyor. Parti başkanlığını kazanacak diye kurumu kötü bir noktaya getirdi” diye ifade etti.

“CTP’liyim ancak kamu özel ortaklığına karşı değilim”

Siyasetin hatalarıyla kurumlara zarar verilmemesi gerektiğini savunan Şahiner, “Batan her kurumun maliyetlerini görüyoruz. Ercan’ın özelleştirilmesinde ilgili şirket sadece otoparktan kazanacakları para ile havalimanını ödeyecek. KTHY batırıldı. Sanayi holdingden dolayı işsizlik arttı. CTP’liyim ancak kamu özel ortaklığına karşı değilim. Şartnameyi devlet ortaya koymalı ve üzerinde iyi çalışılmalı. Dışarıdan getirilip önümüze konulursa o işten hayır gelmez” dedi.

CTP döneminde AKSA ile imzalanan garantili alım anlaşması konusunda da konuşan Şahiener, “AKSA ile CTP döneminde imzalanan sözleşme var, bedeli ağır oldu. CTP büyük pazarlıklar yapmıştı. UBP ve YDP olsaydı daha büyük paralara imza atabilirdi” diye konuştu.

“8 tane makine için 48 tane makine hediye edilen bir anlaşma yapıldı”

AKSA’ya sözleşmesinin uzatılması için 24 milyon dolarlık bir yatırım yaptırılmak istendiğinden de bahseden Şahiner, “Elektrik üreten makinelerin değeri 7 milyon, 15 yılda 375 milyon dolar kira bedeli ödeniyor. 8 tane makine için 48 tane makine hediye edilen bir anlaşma yapıldı. AKSA gibi büyük şirketler küçük kâr marjlarına gelmez özelleştirme şirketlerin büyük kâr etmesine göre yapılıyor” ifadelerini kullandı.

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14/05/2021 14:49