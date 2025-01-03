Girne Turizm Limanı’nda Sahte Evrakla Giriş Yapmaya Çalışan İki Kişi Tutuklandı

03 Ocak 2025 tarihinde, saat 09.30 sıralarında, Girne Turizm Limanı’nda yaşanan olayda, KKTC’ye giriş yapan B.K. (34) ve E.A. (38) adlı şahıslar, tasarruflarında bulundurdukları farklı cins üç köpeği ülkeye geçirebilmek için sahte olarak düzenlenmiş resmi evrakları gümrük memurlarına ibraz etti.

Yetkililer tarafından yapılan kontrollerde, evrakların sahte olduğu tespit edilerek şahıslar suçüstü yakalandı. Bahse konu şahıslar tutuklanarak haklarında soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili detaylı soruşturmanın devam ettiği ve ilerleyen süreçte daha fazla bilgi paylaşılacağı belirtildi.