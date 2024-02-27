Sait A. Erkin hayatını kaybetti

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27/02/2024

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Sait A. Erkin hayatını kaybetti

Aslen Esentepe Baf doğumlu, emekli KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanlığı Müsteşarlarından Sait A. Erkin hayatını kaybetti.

Sait A. Erkin'in vefatı, ailesi, dostları ve sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanmıştır.

Sait Erkin'in cenazesi 28 Şubat Çarşamba günü (yarın) Lefkoşa İsmail Safa Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra son yolculuğuna uğurlanacak.

Haber Kıbrıs ailesi olarak, Sait Erkin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

27/02/2024 13:02
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TAGS: Sait A. Erkin, hayatını, kaybetti,
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